Спасатели эвакуировали 24 человека

В городе Собинка Владимирской области тушат пожар в многоквартирном доме. Об этом ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС РФ. Пожар начался в квартире на 3-м этаже в доме №7 по ул. Рабочий проспект. Сообщение о возгорание поступило в 05.48.В пресс-службе МЧС рассказали, что из дома эвакуировали 24 человека, в числе которых – трое детей. Также в ведомстве уточнили, что пожар тушат 35 человек и 11 единиц техники. На месте ЧП организован штаб пожаротушения. Подробности позже.Напомним, вечером 3 января в Собинке сгорел гараж.