Напомним, что штрафы по статье «Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения» для граждан составляют от 15 до 40 тысяч рублей.

Во Владимире продолжаются проверки городского транспорта. Сегодня 4 февраля был проверен 41 автобус и троллейбус.В мэрии отмечают, что экипажи соблюдают предписания Роспотребнадзора и работают в масках. С ковид-диссидентами из числа пассажиров проведены профилактические беседы.Двое отказались надеть защитные маски. На них было составлены об административном правонарушении.Напомним, что по статье «Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения» для граждан составляют от 15 до 40 тысяч рублей.