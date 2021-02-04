ЧП произошло в городе Александров.

Во Владимирской области 38-летний житель Александрова осуждён за совершение особо тяжкого преступления в отношении больной матери.В августе 2020 года сын поругался с 74-летней лежачей пенсионеркой и несколько раз ударил её по голове. Мужчина попросту не хотел ухаживать за беспомощной женщиной. Несколько дней она находилась в сознании, но взрослое чадо не удосужилось даже вызвать «скорую».Избитая мать скончалась от полученных травм.Виновника её смерти посадили на 6 лет.