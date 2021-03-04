Сократить фонд планируется к 15 марта.

На 4 марта во Владимирскую область поставлено 55 972 дозы вакцины от коронавируса. Вторым компонентом «Спутника V» привито 58% из тех, кто получил первую инъекцию. Об этом во время коронавирусного брифинга сообщил замгубернатора Владимирской области Сергей Шевченко.Он добавил, что к 15 марта коечный фонд в регионе планируется сократить до 732 мест.По данным вице-губернатора на бесплатные лекарства от коронавируса во Владимирской области потрачено около 110 млн рублей. На эти средства препаратами обеспечен 15121 человек.«Создан запас медикаментов, на 69 дней. Законтрактовано ещё 47 млн рублей, на которые мы будем готовы 6200 амбулаторных пациентов», - уточнил он.