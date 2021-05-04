Её разработал ЦУР и местные власти.

Перед майскими праздниками в Центр управления регионом поступило более 1000 обращений жителей Владимирской области. Наиболее популярные темы: дороги, здравоохранение и ЖКУ.Самыми активными стали жители Коврова, Гусь-Хрустального и Вязниковского районов.Отдельно в ведомстве остановились на состоянии проезжей части в городе оружейников. Специалисты ЦУР и администрация Коврора разработали интерактивную карту, на которую нанесены дороги, подлежащие ремонту. По мере ремонта дорожного полотна она будет обновляться. Каждый ковровчанин, зайдя на неё сможет оценить ход ремонта городских автомагистралей.В 2021 году на приведение дорог в порядок Коврову выделили более 117 млн рублей. В планах отремонтировать участки на улице Муромской, улице Космонавтов, улице Фрунзе, улице Димитрова и дорогу на Зарю. Срок выполнения работ – до 1 июля. Ямочный ремонт затронет 43 улицы города.