За сутки врачи выписали 47 человек, победивших COVID-19

В департаменте здравоохранения Владимирской области сообщили, что на утро 4 мая в регионе свободно более 70% коек для лечения больных коронавирусом.988 пациентов, у которых подтвердился COVID-19, выздоровели, в том числе за 3 июня – 47 человек.Летальных случае за прошедшие сутки, к счастью, не прибавилось. В регионе по-прежнему официально зарегистрировано 27 смертей пациентов с коронавирусом.Напомним, во Владимирской области выявили уже 2908 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Но эпидемия утихла - регион вышел на плато, после которого новых зараженных с каждым днем будет все меньше.