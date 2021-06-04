В ходе последующего обыска по адресу места проживания задержанного изъято еще 25 свертков с веществом, общей массой 147 граммов, которое направлено на экспертизу...

Сотрудники Отдела по контролю за оборотом наркотиков УВД по ЦАО ГУ МВД России по г. Москве задержали подозреваемого в попытке сбыта мефедрона.В ходе оперативного мероприятия сотрудники полиции задержали на Нижней Красносельской улице 24-летнего москвича, у которого при себе находилось вещество в свертке, массой 5 граммов, которое согласно справки об исследовании является наркотическим средством - мефедроном.Со слов задержанного наркотическое средство предназначалось для последующего сбыта.В ходе последующего обыска по адресу места проживания задержанного изъято еще 25 свертков с веществом, общей массой 147 граммов, которое направлено на экспертизу. Также в квартире обнаружены электронные весы 2 штуки, магниты и пакеты с застежкой типа «салазки», ноутбук.По данному факту следствием ОМВД России по Басманному району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 30 УК РФ «Приготовление к преступлению и покушение на преступление», частью 4 статьи 228.1 УК РФ «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.Пресс-служба УВД по ЦАО(495) 600-11-60