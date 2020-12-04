Всё ради безопасности водителей и пешеходов. "Пекинка" или М-7 в черте Владимира не так давно лишилась левых поворотов, а теперь и последних наземных переходов. На смену пришли надземные. Но почему-то люди продолжают ходить через дорогу. Подвергая свою жизнь опасности.

Всё ради безопасности водителей и пешеходов. "Пекинка" или М-7 в черте Владимира не так давно лишилась левых поворотов, а теперь и последних наземных переходов. На смену пришли надземные. Но почему-то люди продолжают ходить через дорогу. Подвергая свою жизнь опасности.- Приходится нарушать. А что делать? Если перехода нет, а надо переходить. // Теперь я постоянно опаздываю на автобус на Юрьев-Польский, когда в пятницу еду.Оказалось, что добраться до остановки общественного транспорта по направлению на Юрьев-Польский без нарушений нельзя. Она полностью отрезана проезжей частью. С новым переходом к ЖК "Содышка" тоже не всё просто. Часть подходов представляют полосу препятствий из крутых спусков и подъёмов. На других отрезках подходов и вовсе нет.Галина Зайцева, жительница г. Владимира:- Ну, какое это удобство, видите? Это же здесь должен быть тротуар чтоб мы шли туда - это во-первых. Там вот даже вообще не спуск - это баловство какое-то, издевательство, просто издевательство. Мы будем бегать, и больше будет травм, если нам ничего не предпримут. Раз уж сделали не по-людски - значит ошибки надо исправлять, А уж пока если зима сейчас - сделайте нам вон там, чтобы мы там ходили.Сам переход жителей также не устраивает. Пандусы плохо приспособлены для детских колясок или тележек, забраться по крутой лестнице пожилым людям довольно сложно. А вызвать лифт удаётся не всегда. Двери открывают по требованию.С диспетчером удалось связаться только спустя 5 минут. А затем долго объяснять, что мы от него хотим.Помочь жителям вызвались члены общественной организации "Народный контроль". Все проблемные места были зафиксированы. Затем направлен официальный запрос к руководству трассы. На что Упрдор "Москва-Нижний Новгород" ответил следующее:Такая мера необходима для повышения уровня безопасности и исключения ДТП с участием пешеходов. Данный переход установлен 6 февраля и заработал в марте 2020 года. Официальным письмом Упрдор Москва-Нижний Новгород проинформировало ГИБДД и администрацию города Владимира о закрытии на этом участке наземных переходов в ночь с 21 на 22 ноября. Организация движения на примыкающих к трассе дорогах, а также благоустройство территорий, находящихся за полосой отвода М-7 "Волга" - в компетенции местных властей.Тоже самое касается тротуара, лестничного схода и пандуса на подходах к надземному переходу. Они находятся за пределами полосы отвода федеральной автодороги, обустроены подрядной организацией в инициативном порядке и за собственный счёт. Следовательно, в капитальный ремонт и в текущее содержание М-7 "Волга" данные работы не входили. Сообщается в официальном ответе Упрдора. Получается, что этими вопросами должны заниматься в администрации города. Кстати, они тоже были приглашены на встречу с жителями, но, к сожалению, так и не явились.Сергей Федяев, председатель регионального отделения общественной организации "Народный контроль":- Что касается безопасности дорожного движения - мы будем готовить письмо на начальника ГИБДД Новикова Александра Михайловича. И они уже на основании нашего письма выпишут предписание. И, естественно, письмо отправим в адрес главы города Андрея Станиславовича Шохина.Когда и кто устранит все недоделки - пока неясно. Главное, чтобы людей услышали ДО возможных трагедий, а не после.Дмитрий Горкин, Александр Голубев, Вести-Владимир.