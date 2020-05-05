По предварительным данным, ВВП Гонконга упал в I квартале на 8,9% в годовом выражении, это самый серьезный спад с 1974 года. ВВП в квартальном выражении упал на 5,3%, что стало рекордным падением за один квартал. В 2019 году ВВП Гонконга сократился на 1,2%.

По предварительным данным, ВВП Гонконга упал в I квартале на 8,9% в годовом выражении, это самый серьезный спад с 1974 года. ВВП в квартальном выражении упал на 5,3%, что стало рекордным падением за один квартал. В 2019 году ВВП Гонконга сократился на 1,2%.Между тем экспорт и внутренний спрос останутся под "значительным" давлением в ближайшей время, поскольку пандемия коронавируса продолжает подрывать экономику других стран, отметил представитель правительства Гонконга, сообщает "Интерфакс".Министр финансов Гонконга Пол Чань заявил на прошлой неделе, что сокращение ВВП Гонконга в 2020 году может оказаться более существенным из-за последствий пандемии COVID-19. По новому прогнозу Минфина, ВВП сократится в 2020 году на 4-7%.Международное агентство Fitch понизило в апреле суверенный рейтинг Гонконга с "AA" до "AA-" со "стабильным" прогнозом.