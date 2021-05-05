С начала пандемии в Костромской области Covid-19 заболело 20733 человека. Врачам удалось поставить на ноги 18522 пациента. В стационарах лежит 271 житель, из них 169 с диагнозом коронавирус. На дому лечится 1602 заболевших.

Как сообщает пресс-служба правительства Костромской области, за прошедшие сутки в регионе зарегистрировали 28 новых случаев заражения Covid-19.Согласно статистике, положительный тест на коронавирус пришёл 20 костромичам. Два человека оказались инфицированы в Красносельском районе. По одному – в Сусанино, Буе, Нее, Шарье, Судиславском и Мантуровском районах.С начала пандемии в Костромской области Covid-19 заболело 20733 человека. Врачам удалось поставить на ноги 18522 пациента. В стационарах лежит 271 житель, из них 169 с диагнозом коронавирус. На дому лечится 1602 заболевших.