Как раньше выглядели земли стоянки древнего человека и кто сейчас населяет территорию Сунгиря во...

Как раньше выглядели земли стоянки древнего человека и кто сейчас населяет территорию "Сунгиря" во Владимире ?На стоянке древнего человека "Сунгирь" во Владимире состоялся субботник. Об этом мы уже рассказывали в нашем эфире. В том числе сотрудники владимиро-суздальского музея-заповедника заложили первый камень будущего археологического парка. Здесь появятся туристические тропы с видами на поймы рек Нерли и Клязьмы, по берегам которых жили кроманьонцы.Как сунгирские земли выглядели раньше и кто обитал в этих местах? Полина Лаптева встретилась с заведующим отделом природы владимирского музея.- Охота, пища богатая белком, это было основной составляющей выживания человеческих общин здесь.Дикие звери и стоянки кочующих охотников. Место, где около 30 тысяч лет назад в условиях сурового климата и вечной мерзлоты выживали люди и животные.Денис Дуденков, заведующий отделом природы Владимиро-Суздальского музея-заповедника:- Мы буквально наследовали тот культурный ландшафт, который застали в свое время Сунгирцы. Но ландшафт имел свои особенности. Шло формирование первой надпойменной террасы Клязьмы.На территории, где ручей Сунгирь впадает в реку Клязьму, и возникла стоянка древнего человека. Клязьма еще не имела такой долины и уровень ее был гораздо выше, а перепады высот и рельефа примерно на 20 метров меньше. Похолодания приводили к образованию ледниковых покровов, а когда вОды последнего оледенения "уходили", сформировалась эта речная долина.Денис Дуденков, заведующий отделом природы Владимиро-Суздальского музея-заповедника:- Господствующей породой была ель. Потом шла сосна, береза и ольха. А из травянистых растений найдена была пыльца марьевых и полыний. И растительный покров тоже был похож на современный.Сунгирская фауна как и флора - смешанная: обитали в этих местах мамонты, бизоны, лошади, волки, бурые медведи, северные олени. Вероятно добычу здесь искали и такие мигранты как пещерные львы: когтевые фаланги грозного хищника были найдены в погребении подростков. Обитали в краях и зверьки поменьше - песец, росомаха, пищуха, лемминг.- Потому что голод в палеолите был и может быть ели всех.Коллекция костных останков, своего рода древних кухонных отбросов, найденных на территории Сунгиря, рассказывает о рационе питания древних людей. Судя по всему, его питательную основу составляли оленина и конина. Вот характерный след на черепе северного оленя - предположительно из него добывали питательный костный мозг.А вот твердые бивни мамонта специальным образом расщепляли и раскалывали. Их выпрямляли и изготавливали такие прочные копья. Однако забойная охота была крайне редка. Еще при жизни мамонта его бивни тоже "оттачивались", "полировались", потому что выполняли жизненно важную функцию.- Бивень этим зверям служил как снегоройное орудие в основном. Зимой они разгребали снег бивнями или ломали лед чтобы добраться до воды, попить.Нагрузка на жевательную систему у животного велика. По данным ученых, в день мамонт съедал до 200 килограммов растительного корма. И это при том, что у него было всего 4 зуба.- В пережевывании пищи участвовала часть зуба. одна часть изнашивалась, другая - часть подрастала. Образовался такой своеобразный зубной конвейер.А эти вымершие виды моллюсков времен юрского периода найдены в пойме реки. Их могли использовать как чаши и ритуальную посуду. Из костей животных сунгирцы делали украшения и амулеты.Сунгирская лошадка - одна из самых интересных и неоднозначных находок. Изготовленная из кости мамонта, украшенная орнаментом из точек и покрытая охрой десятки тысяч лет назад она, вероятно, древнему человеку амулетом или календаремДенис Дуденков, заведующий отделом природы Владимиро-Суздальского музея - заповедника:- За 30 тыс лет изменились границы природных зон.- А в следствие чего?- Из-за изменения климата. Исчезла в большом количестве ель, которая здесь была.Со временем изменились и границы ареалов обитания многих животных. Лошади, куланы, тарпаны переместились в степные районы. Исчезала мегафауна...- Потом все разошлись, кто на юг, кто на север, кто просто вымер и все.А эти широты остались населять заяц-беляк, волк и бурый медведь. Сегодня на равнине Сунгиря обитают разве что собаки и повсюду - следы самого живучего из царства животных - человека.Полина Лаптева, Андрей Беляков, "Вести - Владимир".