В Коврове иностранец, незаконно работавший таксистом, предложил полицейскому взятку На улице...

В Коврове иностранец, незаконно работавший таксистом, предложил полицейскому взяткуНа улице Комсомольская в Коврове вечером 16 мая был остановлен автомобиль «Шевроле» под управлением 27-летнего уроженца одной из среднеазиатских республик.При проверке документов оказалось, что иностранец находился на территории России законно, но не имел права на осуществление деятельности по перевозке пассажиров легковым такси.Желая избежать административной ответственности, фигурант предпринял попытку откупиться. Мужчина стал всячески намекать госавтоинспектору на вознаграждение.Сотрудник полиции предупредил, что за такие действия предусмотрена уголовная ответственность, однако, мужчина, настаивая на своем, положил 5000 рублей под коврик переднего пассажирского сидения служебного автомобиля. «Договориться» не получилось.«Дознаватель отдела дознания МО МВД России «Ковровский» возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 291.2 УК РФ «Мелкое взяточничество», - сообщили в пресс-службе УМВД по Владимирской области.Мужчина привлечен к административной ответственности. Теперь о находится под подпиской о невыезде.Фото: Fusion Brain, платформа для генерации изображений