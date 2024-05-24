Муромские спасатели обнаружили и извлекли из воды тело мужчины Как сообщают в Министерстве...

Муромские спасатели обнаружили и извлекли из воды тело мужчиныКак сообщают в Министерстве региональной безопасности Владимирской области, на реке Коварда у села Ковардицы Муромского района накануне вечером (23 мая 2024 года) обнаружено тело мужчины 1961 года рождения.Его нашли и извлекли из воды муромские спасатели.Личность погибшего установлена. Обстоятельства гибели уточняются.Фото: Министерство региональной безопасности Владимирской области