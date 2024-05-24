В четверг, 23 мая, в городе Камешково похоронили участника специальной военной операции Сергея Морковина.

В четверг, 23 мая, в городе Камешково похоронили участника специальной военной операции Сергея Морковина. Об этом рассказала районной администрации.Сергея мобилизовали осенью 2022 года. Он служил снайпером в штурмовом отряде. Наш земляк погиб 1 мая 2024 года во время выполнения боевой задачи.«Администрация Камешковского района, Совет народных депутатов города и района выражает глубокие соболезнования родным и близким погибшего», - говорится в сообщении пресс-службы.