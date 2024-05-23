Кто придумал Дивеевскую игрушку и где можно научиться ее лепить во Владимирской области? Расскажет...

Кто придумал Дивеевскую игрушку и где можно научиться ее лепить во Владимирской области?Расскажет Вера Куликова.- Чтобы игрушку сделать, там должны быть специальные шарики.Наталья Соколова увлеклась дивеевской игрушкой случайно. Увидела работы художника-керамиста из Дивеево Натальи Крушинской и... поехала к мастеру перенимать секреты.Наталья Соколова, керамист:- Когда приехали учиться, например, у Натальи Григорьевны мы делали деревья первые. Вот эти работы с этих курсов, когда я там училась! У нее есть такой райский сад , как она его называет, вот она как бы собирала деревья разные, разные, украшенные по разному. Разные направления.Наталья Крушинская - удивительно добрый человек, рассказывает ее тёзка. Много лет жизни и много любви Крушинская вложила в авторскую глиняную игрушку, которая со временем получила название "дивеевской".Наталья Соколова, керамист:- Они делают вертепы. Потом она любит сюжеты семьи. Ну вот такого любви, добра, православного. Ангелы там, мама там с девочками, с детками. Мальчики на горках. Сюжеты сказочные . У них выставка была "Строкой Пушкина".Делают игрушку из особой глины, которая залегает в окрестностях села Большое Череватово Нижегородской области. Она прочная, пластичная и разных оттенков, как краска. Белого, желтого, розового, коричневого.Наталья Соколова, керамист:- В дивеевской игрушке сделано так, что они сделано так, что они используют только живую глину. Ни краски, ничего! Используется чисто живая глина Подкрашивают они только. Это вот я подкрашиваю. Они стараются в голубой подкрашивать цвет.Лепить из дивеевской глины одно удовольствие, говорит Наталья Соколова.Наталья Соколова, керамист:- Подготовка глины, чтобы она была пластичная. Ее замачивают в воде. Ну чтобы не совсем жидкая была, а пластичная. Плюс вот этой глины дивеевской то, что она не пачкается.После того как игрушку сделали, ее обжигают в специальной печи. По словам Натальи Соколовой, чем меньше игрушка, тем она звонче.Наталья Соколова, керамист:- Колокольчик, игрушка погремушка. Свистульки. Вот она котов всегда называет певун и ревун. Одна дырочка или сколько можно посвистеть. Звук только у всех по разному может быть.Есть еще одна особенность игрушки из Дивеева. Они говорят. Точнее, несут пожелания.Наталья Соколова, керамист:- Если в ангелочках, например, пожелание есть. Вот какие чудеса разноцветная весна!А это владимирский лев. Игрушку Наталья Соколова сделала сама и подарила на память мастеру, которая всему ее научила. Сейчас сама Наталья ведет уроки в детской школе искусств, обучает школьников народному промыслу. Ученикам очень нравится делать котиков, домики и ангелов. Но есть и по-настоящему серьезные работы. Эту композицию воспитанники Натальи посвятили основателям Владимирской школы живописи.Наталья Соколова, керамист:- Это Ким Николаевич Бритов, Юкин и Кокурин. Плюс задние планы это изображены , дети изобразили их произведения, картины.На каждом обороте и с этой стороны . Ну здесь естественно Дмитриевский собор владимирский, чтобы понятно, что это владимирские живописцы. Здесь тоже картины этих художников.Композиция принесла победу учащимся школы искусств на творческом конкурсе. Наталья Соколова не собирается останавливаться. Задумок много. Не зря же говорят: бог слепил человека из глины, а оставшийся кусочек вложил ему в ладони. На счастье.Вера Куликова, Алексей Ковалёв. "Вести-Владимир".