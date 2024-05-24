В Кольчугинском районе организация, занимающаяся газоснабжением, не имеет лицензии В селе Большое...

В Кольчугинском районе организация, занимающаяся газоснабжением, не имеет лицензииВ селе Большое Кузьминское газоснабжение некоторых домов, магазинов и школы осуществляется посредством сети газопотребления, которая находится в пользовании животноводческого предприятия ООО «Мясо-Молоко Ресурс».В ходе прокурорской проверки оказалось, что у организации нет лицензии на эксплуатацию взрывопожароопасных и химически опасных производственных объектов, также отсутствуют лицензионные процедуры, предполагающие организацию аварийно-спасательного обслуживания на случай возникновения чрезвычайных ситуаций на сети газоснабжения.Кроме того, техническое обслуживание газового оборудование ООО не проводило.Иными словами, - реализовать ремонтные работы в случае возникновения нештатных ситуаций — невозможно. Это создает реальную угрозу жизни и здоровью жителей села.В суде поддержали иск об об обязании ООО «Мясо-Молоко Ресурс» получить соответствующую лицензию.Несмотря на то, что судебный акт пока что в законную силу не вступил, - организация уже принимает меры по оформлению необходимой разрешительной документации. К примеру, были заключены договоры на аварийно-спасательное и техническое обслуживание.Устранение нарушений находится на контроле прокуратуры.Фото: Fusion Brain, платформа для генерации изображений