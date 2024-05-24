В Гороховце мужчина отправится в тюрьму за то, что убил своего приятеля топором Ночью 15 июня 2023...

В Гороховце мужчина отправится в тюрьму за то, что убил своего приятеля топоромНочью 15 июня 2023 года в Гороховце мужчина и его знакомый находились в гараже у последнего, где они вместе распивали спиртные напитки.В определенный момент между ними возник конфликт, который стремительно перерос в обоюдную драку. Не желая «проигрывать» в схватке, осужденный взял молоток и, в порыве ярости, нанес им удар по правой ноге жертвы.Потерпевший упал на пол, но злоумышленник продолжил избивать мужчину молотком. Не желая останавливаться, злоумышленник схватил топор, которым 7 раз ударил по голове жертвы. От полученных телесных повреждений тот скончался на месте.Затем осужденный забрал орудия преступления и выкинул в кусты в поле.Труп пострадавшего обнаружила его сожительница…Фигуранта задержали, и он предстал перед судом.«Вынесен приговор в отношении местного жителя. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство)», - сообщили в пресс-службе прокуратуры Владимирской области.Виновному назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 8 лет с отбыванием в колонии строгого режима.Также он обязан выплатить матери и гражданской супруге погибшего 2 миллиона рублей.Фото: пресс-служба СУ СК по Владимирской области