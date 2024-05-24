В Гусь-Хрустальном районе будут обрабатывать леса от непарного шелкопряда В Министерстве лесного...

В Гусь-Хрустальном районе будут обрабатывать леса от непарного шелкопрядаВ Министерстве лесного хозяйства Владимирской области сообщили о проведении обработки лесного фонда от непарного шелкопряда.Напомним, что непарный шелкопряд — это опасный вредитель, который разрушает деревья. Кроме того, они очень «живучие». Избавиться от гусениц могут только профессионалы с помощью специальных химикатов.На землях лесного фонда закончились мероприятия по обследованию территорий в очаге вредителя в насаждениях ГКУ ВО «Гусевское лесничество».Зона обработки будет проходить рядом со следующими населенными пунктами:Анопино,Головари,Красное Эхо,Дёмино,Комиссаровка,Александровка,Вашутино,Тименка,Жары,Арсамаки,Потаповская,Неклюдово,Моругино,Побойки,Поповичи,Лобаново,Фёдоровка,Бабино,Сулово,Панфилово,Гусевский 4,Нечаево,СНТ "Западный",СНТ "Южный"Обследование и учет проведены в 27 пунктах, на площади - 3,6 тысяч гектар.Теперь необходимо обработать леса на территории Гусь-Хрустального района с помощью биологического препарата «Дефилигнум».Отметим, что он не обладает фитотоксичностью, не накапливается в растениях и плодах, в рекомендуемых нормах не токсичен для человека, теплокровных животных, птиц, рыб, гидробионтов, пчел и других полезных насекомых.На период с 26 мая по 2 июня 2024 года на территории земель лесного фонда Гусевского, Анопинского, Красноэховского и Вашутинского участковых лесничеств ГКУ ВО «Гусевское лесничество» ограничивается пребывание граждан и въезд транспортных средств, а также проведение определенного вида работ в лесах (выпас скота, сбор грибов, плодов, ягод и лекарственных трав).Кроме того, ограничительные мероприятия вводятся и на последующие 10 дней (до 12 июня включительно).На территории населенных пунктов обработка проводиться не будет.Фото: Министерство лесного хозяйства Владимирской области