В Гусь-Хрустальном районе будут обрабатывать леса от непарного шелкопряда
В Министерстве лесного...
В Гусь-Хрустальном районе будут обрабатывать леса от непарного шелкопряда
В Министерстве лесного хозяйства Владимирской области сообщили о проведении обработки лесного фонда от непарного шелкопряда.
Напомним, что непарный шелкопряд — это опасный вредитель, который разрушает деревья. Кроме того, они очень «живучие». Избавиться от гусениц могут только профессионалы с помощью специальных химикатов.
На землях лесного фонда закончились мероприятия по обследованию территорий в очаге вредителя в насаждениях ГКУ ВО «Гусевское лесничество».
Зона обработки будет проходить рядом со следующими населенными пунктами:
Анопино,
Головари,
Красное Эхо,
Дёмино,
Комиссаровка,
Александровка,
Вашутино,
Тименка,
Жары,
Арсамаки,
Потаповская,
Неклюдово,
Моругино,
Побойки,
Поповичи,
Лобаново,
Фёдоровка,
Бабино,
Сулово,
Панфилово,
Гусевский 4,
Нечаево,
СНТ "Западный",
СНТ "Южный"
Обследование и учет проведены в 27 пунктах, на площади - 3,6 тысяч гектар.
Теперь необходимо обработать леса на территории Гусь-Хрустального района с помощью биологического препарата «Дефилигнум».
Отметим, что он не обладает фитотоксичностью, не накапливается в растениях и плодах, в рекомендуемых нормах не токсичен для человека, теплокровных животных, птиц, рыб, гидробионтов, пчел и других полезных насекомых.
На период с 26 мая по 2 июня 2024 года на территории земель лесного фонда Гусевского, Анопинского, Красноэховского и Вашутинского участковых лесничеств ГКУ ВО «Гусевское лесничество» ограничивается пребывание граждан и въезд транспортных средств, а также проведение определенного вида работ в лесах (выпас скота, сбор грибов, плодов, ягод и лекарственных трав).
Кроме того, ограничительные мероприятия вводятся и на последующие 10 дней (до 12 июня включительно).
На территории населенных пунктов обработка проводиться не будет.
Фото: Министерство лесного хозяйства Владимирской области