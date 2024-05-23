Орнитологи Владимирской области окольцовывают птенцов
В поисках совят проходят будни орнитологов и...
Орнитологи Владимирской области окольцовывают птенцов
В поисках совят проходят будни орнитологов и волонтёров в Клязьминско-Лухском заказнике. Сейчас - горячая пора кольцевания первых подросших птенцов.
- Сейчас мы закидываем леску ближе к гнезду, чтобы протянуть верёвку.
В этом году специалисты нашли три семьи, которые заселились в подготовленные для них человеком домики, а одна семья живёт в естественном гнезде.
- Это длиннохвостая неясыть, бородатая неясыть, серая неясыть и мохноногие сычи. Процедура безопасна для птиц, но опасна для орнитологов. Во время кольцевания матери-совы могут ранить людей, защищая потомство, что в этот раз и произошло у гнезда бородатой неясыти.
Но жертва орнитологов была напрасна - едва вылупившиеся птенчики для кольцевания оказались малы. Зато удалось окольцевать совят длиннохвостой неясыти. На очереди - мохноногие сычи и краснокнижные сплюшки.