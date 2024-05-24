В Государственной Думе прошли общественные слушания по налогам, на которых Минфин РФ представил свою концепцию будущих изменений.

В Государственной Думе прошли общественные слушания по налогам, на которых Минфин РФ представил свою концепцию будущих изменений. Кто будет больше платить налогов, а у кого ставки останутся прежними? Об этом рассказал Алексей Говырин, депутат Госдумы от Владимирской области.Как отметил парламентарий, налоговая система должна стать более справедливой: повышение налогов коснётся только тех, у кого высокие личные и корпоративные доходы. При этом люди с невысоким доходом не будут платить больше. А для семей, в которых воспитываются двое и больше детей, предусмотрены налоговые вычеты.Кроме того, плоская шкала налогообложения сохранится для участников СВО.Для 95% субъектов малого и среднего предпринимательства всё останется по-прежнему. Изменения затронут компании, созданные при дроблении крупного бизнеса. У самозанятых налоги не изменятся 10 лет, как и обещали при введении налога на профдоход.Справедливость в налогах должна быть и для граждан, и для бизнеса, и для регионов, уточнил Говырин. Поэтому было высказано предложение больше денег — от уплаты НДФЛ, земельного и имущественного налога — оставлять в муниципалитетах- Главное не собрать побольше средств, а справедливо их потратить — для людей, на национальные и социальные проекты, на достижение национальных целей, о которых сказал Президент РФ, - написал в своём Алексей Говырин. – Впереди — самый ответственный период, когда появятся конкретные цифры по налогам. Буду добиваться, чтобы все предложения в интересах людей, бизнеса и регионов стали законом.