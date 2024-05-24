75-летний дедушка получил ожоги на пожаре в частном доме №37 на улице имени Прошина в деревне Снятиново Александровского района. Пожар произошел в районе 10 утра 23 мая, сообщили в пресс-службе

75-летний дедушка получил ожоги на пожаре в частном доме №37 на улице имени Прошина в деревне Снятиново Александровского района. Пожар произошел в районе 10 утра 23 мая, сообщили в пресс-службе МЧС. Когда спасатели прибыли на место, пылали крыша и внутренняя отделка. Пожар распространился на 100 квадратных метров. К счастью, никто не погиб. Пострадавшего дедушку увезли