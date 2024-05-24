Владимирцев предупредили о временном отключении горячей воды ЭнергосбыТ Плюс информируют о начале...

Владимирцев предупредили о временном отключении горячей водыЭнергосбыТ Плюс информируют о начале работ по реконструкции трубопровода в районе проспекта Ленина.Для установки заглушек и врезки временного шунтирующего трубопровода с 24 мая с 09:00 до 24:00 будет прекращена поставка тепловой энергии жителям Ленинского района во Владимире.Подача ГВС прекратится по следующим адресам:- Проспект Ленина, дома: 46, 53,- Улица Разина, дома: 31, 33,- Улица Чапаева, дома: 3, 5, 8, 8а,- Улица Западная, дом 60,- Улица Солнечная, дом 52,- Улица Василисина, дома: 4, 4а,6, 1, 3, 5, 7, 9, 9а, 11, 11а, 13, 13а,- Улица Сперанского, дом 1,- Улица Нижняя Дуброва, дома: 20, 22, 24, 28а,- Улица Пугачева, дома: 60а, 62.Фото: Fusion Brain, платформа для генерации изображений