Владимирцев предупредили о временном отключении горячей воды
ЭнергосбыТ Плюс информируют о начале...
Владимирцев предупредили о временном отключении горячей воды
ЭнергосбыТ Плюс информируют о начале работ по реконструкции трубопровода в районе проспекта Ленина.
Для установки заглушек и врезки временного шунтирующего трубопровода с 24 мая с 09:00 до 24:00 будет прекращена поставка тепловой энергии жителям Ленинского района во Владимире.
Подача ГВС прекратится по следующим адресам:
- Проспект Ленина, дома: 46, 53,
- Улица Разина, дома: 31, 33,
- Улица Чапаева, дома: 3, 5, 8, 8а,
- Улица Западная, дом 60,
- Улица Солнечная, дом 52,
- Улица Василисина, дома: 4, 4а,6, 1, 3, 5, 7, 9, 9а, 11, 11а, 13, 13а,
- Улица Сперанского, дом 1,
- Улица Нижняя Дуброва, дома: 20, 22, 24, 28а,
- Улица Пугачева, дома: 60а, 62.
Фото: Fusion Brain, платформа для генерации изображений