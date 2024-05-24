Смотрите Вести в 14.30: последний звонок прозвучал для полутора тысяч одиннадцатиклассников...
Смотрите "Вести" в 14.30: последний звонок прозвучал для полутора тысяч одиннадцатиклассников областной столицы
"Лоси в городе"
- Как лось во Владимире в детский сад пришел. Лесные гиганты - всё ближе к людям.
"Ожидание/реальность"
- Поддержка многодетных по-судогодски. Прокуратура требует обеспечить земельные участки инфраструктурой.
"Прощание со школой"
- Последний звонок прозвучал для полутора тысяч одиннадцатиклассников областной столицы. В этом году выпускники гуляют в Центральном парке