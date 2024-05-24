Смотрите Вести в 14.30: последний звонок прозвучал для полутора тысяч одиннадцатиклассников...

Смотрите "Вести" в 14.30: последний звонок прозвучал для полутора тысяч одиннадцатиклассников областной столицы"Лоси в городе"- Как лось во Владимире в детский сад пришел. Лесные гиганты - всё ближе к людям."Ожидание/реальность"- Поддержка многодетных по-судогодски. Прокуратура требует обеспечить земельные участки инфраструктурой."Прощание со школой"- Последний звонок прозвучал для полутора тысяч одиннадцатиклассников областной столицы. В этом году выпускники гуляют в Центральном парке