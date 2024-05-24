Правоохранители добились погашения задолженности по зарплате перед сотрудниками одного из городских предприятий, которое занимается выпуском теле- и радиоаппаратуры.

Правоохранители добились погашения задолженности по зарплате перед сотрудниками одного из городских предприятий, которое занимается выпуском теле- и радиоаппаратуры. Об этом рассказала прокуратуры Владимирской области.В ходе проверки было установлено, что организация задолжала 22 работникам более 2,4 млн рублей. В адрес руководителя предприятия было внесено прокурорское представление, на него завели административное дело.«Благодаря вмешательству прокурора задолженность по заработной плате перед работниками погашена в полном объёме», - отмечается в сообщении пресс-службы ведомства.