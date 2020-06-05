Фигурант был задержан сотрудниками полиции на территории областного центра в ходе проведения оперативных мероприятий.

Следственным отделом межмуниципального отдела МВД России «Гусь-Хрустальный» завершено расследование уголовного дела в отношении 31-летнего жителя города Коврова. Мужчине предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража).В ходе следствия установлено, что в начале января текущего года обвиняемый находился в гостях у своих родственников в одном из поселков Гусь-Хрустального района. Узнав от знакомого, что одно из учреждений поселка не охраняется, решил совершить из него кражу имущества. Злоумышленник проник в здание через форточку. После чего с помощью металлической арматуры взломал замок на входной двери внутри одного из помещений и похитил оттуда продукты питания. Сложив похищенное в пакеты, мужчина перебросил их через форточку и таким же образом покинул сам место совершения преступления. После чего избавился от перчаток и кроссовок, в которых совершил кражу. Похищенные продукты питания он сложил в кустах в ста метрах от места совершения преступления.Общая сумма ущерба, причиненная учреждению, составила около 28 тысяч рублей.Фигурант был задержан сотрудниками полиции на территории областного центра в ходе проведения оперативных мероприятий. Свою вину в содеянном мужчина признал.В настоящее время материалы уголовного дела с утвержденным обвинительным заключением переданы в суд для рассмотрения по существу.Санкцией данной статьи предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.