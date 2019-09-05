Благовещенская библиотека получила миллионный грант по нацпроекту Культура. Молодежная библиотека имени Чехова участвовала во всероссийском конкурсе наряду с полутора тысячами других учреждений.

Благовещенская библиотека получила миллионный грант по нацпроекту "Культура". Молодежная библиотека имени Чехова участвовала во всероссийском конкурсе наряду с полутора тысячами других учреждений.Как сообщает ГТРК "Амур", лауреаты получат по пять миллионов рублей. На эти средства библиотеки смогут обновить книжные фонды и реконструируют помещения.Сотрудники библиотеки хотят превратить ее в полноценный центр досуга. Кроме пополнения библиотечных фондов и ремонта здания, планируется устраивать концерты, открыть курсы различной тематики. Молодежь сможет не только знакомиться здесь с литературными новинками, но и найти применение своим творческим способностям. Например, научиться играть на музыкальных инструментах.Сейчас библиотеку посещает около полутора тысяч читателей. Как рассказала завбиблиотекой Светлана Степанюк, учреждение больше не будет ассоциироваться с тишиной. Это будет место для творчества. К октябрю планируется завершить все обновления.