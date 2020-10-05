На пожаре в многоквартирном доме во Владимире спасли 5 человек. Возгорание произошло на улице Труда в доме 21. На пульт спасателей очевидцы сообщили о том, что в доме горят 2 двери, ведущие к

На пожаре в многоквартирном доме во Владимире спасли 5 человек. Возгорание произошло на улице Труда в доме 21. На пульт спасателей очевидцы сообщили о том, что в доме горят 2 двери, ведущие к запасному выходу на первом этаже. Пожарные незамедлительно выехали на место, а по приезде установили. что огонь распространился по площади в 5 квадратных