Участник смертельного ДТП с детьми на трассе в Мелехово попытался оспорить свой приговор в областном суде. Напомним, трагедия произошла вечером 4 сентября 2019 года на нерегулируемом

Участник смертельного ДТП с детьми на трассе в Мелехово попытался оспорить свой приговор в областном суде. Напомним, трагедия произошла вечером 4 сентября 2019 года на нерегулируемом пешеходном переходе в поселке Мелехово Ковровского района. Момент происшествия попал на съемку камеры видеонаблюдения. 23-летний водитель автомобиля марки «БМВ» на скорости более 90 км/ч сбил мальчика и девочку 13-ти