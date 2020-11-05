Скорую помощь областного центра укомплектуют ещё девятью фельдшерами, которые прошли переподготовку.
На сегодняшний день около 6% медицинских работников в регионе находятся на .
«16 заболевших ковидом медиков скончались», - сообщила директор департамента здравоохранения Владимирской области Елена Утёмова
Всего коронавирусом переболело 350 врачей, 650 человек среднего и 85 младшего медперсонала.
«Девять фельдшеров закончили профпереподготовку и скоро выйдут на работу во владимирскую скорую помощь. Из их числа будет сформировано три дополнительных бригады», - добавила директор департамента здравоохранения.