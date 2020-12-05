Во Владимире вынесли приговор трем местным жителям, которых обвинили в вымогательстве в крупном размере. Суд установил, что мужчины решили нажиться на местных предпринимателях.

Во Владимире вынесли приговор трем местным жителям, которых обвинили в вымогательстве в крупном размере. Суд установил, что мужчины решили нажиться на местных предпринимателях. Злоумышленники заявили, что бизнесмены украли у них франшизу круглосуточных магазинов по продаже алкоголя. Чтобы прояснить все нюансы, один из вымогателей назначил предпринимателям встречу в одном из городских кафе. Туда приехали и его