6 декабря 2022 года проходит народный праздник Митрофанов день в честь епископа Воронежского...

6 декабря 2022 года проходит народный праздник Митрофанов день в честь епископа Воронежского святителя Митрофана. Обычно 6 декабря крестьяне устраивались шумные гулянья. Хозяйки пекли пироги и булки, накрывали богатые столы. Порой, все необходимое для выпечки собирали всем селом. Посиделки сопровождались забавами, играми, гаданиями на судьбу. В деревнях отмечали окончательное установление санного пути.Что можно делать 6 декабря 2022 года:1. Было принято садиться за плетение лаптей, в день умелец мог изготовить 4-5 пар. Прежде чем приступать к работе, читали «Отче наш» над сырьем для их изготовления, а после накладывали крестное знамение.2. Девушки в день Митрофана праздновали «канун»: варили яйца, готовили пирожки с картошкой или капустой. После того, как стол был пуст, подавали чай с медом и булками, разговаривали и гадали на суженого, как и в Рождественский Сочельник.3. Читали в Митрофанов день особенные семейные заговоры и на скорое возвращение солдата.Что нельзя делать 6 декабря 2022 года:1. Нельзя злиться, ругаться, ссориться — привлечёт нечистую силу, которая способна изрядно подпортить жизнь человека, начиная от сложностей на работе и в личной жизни, и заканчивая проблемами со здоровьем.2. Нельзя завидовать чужим удачам и счастью — своего счастья придётся ждать очень долго.3. Нельзя переезжать на новое место или отправляться в дальнюю дорогу — к неудаче.Народные приметы на 6 декабря 2022 года:Снег под ногами скрипит — погода будет ясная.Солнце спряталось за тучу — к бурану.Облака низко плывут — к похолоданию.Красная луна — к сильному ветру и снегу.Мало облаков — к ясной и холодной погоде.Фото www.pxfuel.com