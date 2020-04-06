Ему грозит до года лишения свободы

МЧС России по Владимирской области завершило расследование уголовного дела по факту пожара в караоке-баре «Сири» в центре Владимира. Виновным назван рабочий, ремонтировавший там крышу.Напомним, 16 октября 2019 года в центре города Владимира случился крупный пожар, в результате которого чуть не сгорело двухэтажное здание на улице Большой Московской. Общая сумма ущерба, доставленного трём собственникам составила 2 миллиона рублей.Как удалось выяснить дознавателям МЧС, виновником происшествия стал рабочий, который, ремонтируя крышу, небезопасно воспользовался горелкой. Его будут судить по статье 168 УК РФ «Уничтожение или повреждение чужого имущества в крупном размере, совершенные путем неосторожного обращения с огнем или иными источниками повышенной опасности». Мужчине грозит лишение свободы на срок до одного года или штраф в размере 120 тысяч.