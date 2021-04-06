Сегодня 18 тур первенства России по футболу в зоне Запад. Владимирское Торпедо, потерпевшее поражение в первой игре весенней части сезона, вечером в гостях сыграет с единоличным лидером турнирной таблицы подмосковным Олимпом из Долгопрудного.

Сегодня 18 тур первенства России по футболу в зоне Запад. Владимирское "Торпедо", потерпевшее поражение в первой игре весенней части сезона, вечером в гостях сыграет с единоличным лидером турнирной таблицы подмосковным Олимпом из Долгопрудного.В матче первого круга черно-белые сумели победить со счётом 3-1. Футбольный клуб Муром дома сыграет с аутсайдером первенства, командой из Читы. Напомню, субботний матч с иркутским Зенитом не состоялся, так как сибиряки снялись с чемпионата. Муромлянам будет засчитана техническая победа.