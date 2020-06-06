Усилить бдительность в связи с участившимися случаями мошенничества на фоне распространения нового коронавируса COVID-19 рекомендует ГУРБ жителям Подмосковья Главное управление региональной безопасности Московской области. Речь идет, в частности, о мошенниках, звонящих пожилым людям под видом сотрудников Пенсионного фонда РФ, и недобросовестных юристах, навязывающих услуги гражданам.

Усилить бдительность в связи с участившимися случаями мошенничества на фоне распространения нового коронавируса COVID-19 рекомендует жителям Подмосковья Главное управление региональной безопасности (ГУРБ) Московской области. Речь идет, в частности, о мошенниках, звонящих пожилым людям под видом сотрудников Пенсионного фонда РФ, и недобросовестных юристах, навязывающих услуги гражданам.По данным Пенсионного фонда (ПФР), в последнее время резко увеличилось количество обращений граждан о перерасчете пенсий. Средняя сумма перерасчета при этом составляет порядка 50 рублей. Опросив граждан, удалось установить, что недобросовестные юридические организации фактически навязали им свои услуги, взяв за подготовку и юридическое сопровождение каждого заявления о перерасчете плату от 20 тысяч до 900 тысяч рублей.Также мошенники, представляясь сотрудниками ПФР, звонят пожилым людям, рассказывая о положенной тем денежной выплате, и просят предоставить номер счета для перечисления денег. Злоумышленники рассылают и СМС с информацией о компенсации с сайта, маскирующегося под портал Госуслуг, пытаются получить данные банковских карт потенциальных жертв или предлагают перевести деньги на сторонний счет якобы в качестве госпошлины за будущую компенсацию.ПФР и правоохранительные органы предостерегают об опасности таких рассылок — они могут содержать ложную информацию и ссылки на зараженные вирусом сайты. При этом сотрудники государственных ведомств не запрашивают личную информацию граждан по телефону: все необходимые данные для начисления пенсий и других выплат у них уже имеются, предупреждает ГУРБ Московской области на своем сайте.Гражданам напоминают: нельзя сообщать данные своей банковской карты и пароли из СМС-сообщений посторонним лицам, а также вводить их на неизвестных сайтах. По всем фактам мошенничества нужно сразу же обращаться в правоохранительные органы, говорит зампред правительства Московской области, руководитель ГУРБ региона Роман Каратаев.Сообщается, что ведомство сейчас дополнительно прорабатывает информацию о деятельности недобросовестных юридических лиц совместно с Генеральной прокуратурой, Росфинмониторингом и МВД РФ.