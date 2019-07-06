Экс-главе МИД Великобритании Борису Джонсону предоставили круглосуточную охрану на время борьбы за пост премьера страны и лидера консерваторов. Об этом сообщает газета The Sun. Сейчас он лидирует в гонке за пост лидера Консервативной партии и кресло премьера Соединенного королевства.

Экс-главе МИД Великобритании Борису Джонсону предоставили круглосуточную охрану на время борьбы за пост премьера страны и лидера консерваторов. Об этом сообщает газета The Sun. Сейчас он лидирует в гонке за пост лидера Консервативной партии и кресло премьера Соединенного королевства. По данным опроса The Times, его готовы поддержать почти 75 процентов однопартийцев. Его главный соперник Джереми Хант набирает в три раза меньше.Голосование, по итогам которого будет назван новый лидер консерваторов и премьер-министр страны, началось. Оно продлится чуть больше двух недель и завершится 22 июля в 5 часов вечера. За это время 160 тысяч членов Консервативной партии должны успеть заполнить и отправить по почте бюллетени. На высший пост претендуют два кандидата: бывший и нынешний министры иностранных дел 55-летний Борис Джонсон и 52-летний Джереми Хант. В том, что оба претендента связаны с дипломатической службой, есть своеобразная дань моменту. Главная тема для Великобритании сейчас Brexit. Тереза Мэй с ним не справилась, что и послужило причиной ее отставки. Лидер гонки Борис Джонсон обещает, что не допустит очередного провала."Я не думаю, что парламент захочет остановить Brexit. Не забывайте, что мы находимся на пороге политического вымирания. Пока мы не перейдем этот рубеж, мы будем находиться в очень непростой ситуации. То, чего я хочу, это разумный Brexit, устраивающий обе стороны, но 31 октября мы должны окончательно покинуть ЕС", — говорит Джонсон.Он утверждает, что, если потребуется, готов вывести страну из Евросоюза без соглашения. Его соперник менее импульсивен и более сдержан в своих оценках."Я постараюсь завершить переговоры, провести новое значимое голосование и приять необходимые законы в Палате общин до конца октября. Если я решу, что никакой сделки не будет, я немедленно прекращу все обсуждения с Европейским союзом и сосредоточусь на подготовке страны к выходу без сделки", — заявляет Хант.Оба кандидата сейчас колесят по Великобритании, пытаясь склонить на свою сторону как можно больше однопартийцев. По опросам, у Джонсона дела идут лучше — за него готовы проголосовать около 70 процентов. Но и Ханта полностью сбрасывать со счетов пока нельзя. За него уже вступились такие партийные "тяжеловесы", как бывший премьер-министр Джон Мейджор, заявивший, что стране нужен серьезный лидер. Проблема Бориса Джонсона в том, что многие не знают, чего от него ожидать."За Ханта, так как не доверяем Борису", — отвечает на вопрос, за кого она будет голосовать, член Консервативной партии Полин Баррон."Нам не нравится Джонсон, мы ему не доверяем", — вторит ей супруг, также член Консервативной партии Джон Баррон.Эксцентричного политика, действительно, нередко заносило. Например, он мог позволить себе сравнить Евросоюз с нацистской Германией. Но в глазах его обожателей-евроскептиков, словесные шалости на грани оскорблений лишь добавляют ему харизматичности. Так что бывший журналист Джонсон отчасти производит впечатление шоумена, тогда как его оппонент, в прошлом успешный предприниматель, наоборот, больше похож на аскетичного менеджера, который к тому же голосовал против Brexit."Хант — это перерожденная Тереза Мэй. Ему следует надеть туфли из леопардовой кожи. Я точно проголосую за Бориса. Нет ничего такого, что мог бы сказать Хант, чтобы я передумал", — заявляет член Консервативной партии, сенатор Алан Чапман.В остальном разница в обещаниях кандидатов не столь велика. Каждый убеждает в том, что именно он сумеет восстановить доверие к правящей партии консерваторов, репутации которой из-за провальной истории с Brexit нанесен ощутимый удар.Кто бы ни стал теперь премьер-министром Великобритании, ему придется начинать при крайне неблагоприятных обстоятельствах: нынешний политический кризис возник на фоне раскола среди населения страны. И чтобы выйти достойно из этого положения, необходима большая изобретательность.