Следователи Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ возбудили уголовное дело в отношении мужчины 2000 года рождения, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного статьей Применение насилия в отношении представителя власти УК РФ.

Следователи Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ возбудили уголовное дело в отношении мужчины 2000 года рождения, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного статьей "Применение насилия в отношении представителя власти" УК РФ.Ночью 25 августа 2019 года во время проведения оперативно-розыскных мероприятий, сотрудники ОСО ЛУ МВД России на станции Москва – Павелецкая в товарном парке обнаружили группу молодых людей, наносивших аэрозольными баллончиками рисунки на железнодорожные подвижные составы.Увидев полицейских, нарушители попытались скрыться с места происшествия, а один из них, убегая, распылил газовый баллончик в лицо сотруднику правоохранительных органов, нанеся ему термические ожоги. Ведется следствие.