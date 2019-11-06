Отец солдата-срочника Рамиля Шамсутдинова, устроившего стрельбу в воинской части в Забайкалье, после встречи с ним в СИЗО рассказал со слов сына, что его действия стали ответом на насилие и неуставные отношения в части.

Отец солдата-срочника Рамиля Шамсутдинова, устроившего стрельбу в воинской части в Забайкалье, после встречи с ним в СИЗО рассказал со слов сына, что его действия стали ответом на насилие и неуставные отношения в части.Как передает "Интерфакс", Салимчан Шамсутдинов подчеркнул, что в беседе Рамиль не говорил о деталях происшедшего, но дал понять, что действовал осознанно, поскольку дал ответ на насилие против себя. Шамсутдинов отметил, что сын практически не изменился, только взгляд у него "не юноши, а тяжелый взгляд, мужской, как будто в душу смотрит".Рамиль Шамсутдинов был призван из Тюменской области на военную службу летом 2019 года. 25 октября он открыл огонь по сослуживцам, убив двух офицеров и шесть солдат. Еще двое военнослужащих получили ранения.Свой поступок стрелок объяснил тем, что в тот день его пообещали изнасиловать, сообщает интернет-СМИ Baza: "Лейтенант в тот день мне сказал, что все, понимаешь, после караула все будет. Всех молодых других до меня уже опускали, я знаю. А в этот вечер, значит, моя очередь — мне деваться некуда было, что мне делать?"