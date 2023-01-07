Спасательное ведомство призывает жителей быть внимательнее и осторожнее.

Владимирцев предупредили о 35-градусных морозах, которые придут в регион 7,8 и 9 января. Информацию распространило региональное МЧС.Заморозки также ожидаются в соседних Ярославской и Ивановской областях. Спасательное ведомство призывает жителей быть внимательнее и осторожнее.По прогнозам синоптиков, в ночь с 8 на 9 января температура воздуха может опуститься до -37 градусов. Добавим, что к середине рабочей недели потеплеет до -10 градусов. Обильных снегопадов не ожидается.