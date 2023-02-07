Мэрия пообещала благоустроить тротуар в промзоне на ул. Лакина. Власти отреагировали на наш сюжет. Ранее мы рассказывали о том, как приходится добираться на работу сотрудникам предприятий,

Мэрия пообещала благоустроить тротуар в промзоне на ул. Лакина. Власти отреагировали на наш сюжет. Ранее мы рассказывали о том, как приходится добираться на работу сотрудникам предприятий, что в районе поворота на РТС. В промзоне нет тротуаров. Люди жалуются, что вынуждены передвигаться по обочине дороги. А это небезопасно – того и гляди под колеса фуры попадешь,