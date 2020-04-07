Глава Департамента здравоохранения Ивановской области Артур Фокин сегодня в очередной раз обратился к жителям региона максимально соблюдать режим всеобщей самоизоляции. Этот режим — единственный эффективный способ прервать цепочку распространения вируса, считает глава облздрава.

Глава Департамента здравоохранения Ивановской области Артур Фокин сегодня в очередной раз обратился к жителям региона максимально соблюдать режим всеобщей самоизоляции. Этот режим — единственный эффективный способ прервать цепочку распространения вируса, считает глава облздрава.Артур Фокин сообщил сегодня на брифинге, что на данный момент все пациенты с положительными экспресс-тестами заразились, предположительно, еще до объявления режима самоизоляции, информирует ГТРК "Ивтелерадио"."Мы понимаем, что сейчас приходится нелегко и людям, которые являются собственниками бизнеса, многие испытывают материальные сложности. Но еще раз хочу подчеркнуть: эта неделя станет во многом критической для распространения заболевания, поэтому нужно сократить перемещения по городу, сводя их до жизненно важных. Мы видим, что у нас по-прежнему люди ходят на шашлыки. Могу сказать, что сегодня шашлыки, а завтра будут поминки. Не надо собираться большими компаниями, нужно поберечь себя своих близких и эту неделю провести максимально в режиме самоизоляции", — еще раз предупредил глава ведомства.Отметим, что в середине этой недели начнут тестировать на коронавирус всех медработников, которые контактировали с COVID-положительными пациентами. Это персонал первой городской больницы, специальных бригад скорой медпомощи, перепрофилированных медучреждений. Тестирование будет проводиться раз в неделю.Согласно статистике по распространению коронавируса по городам и районам Ивановской области, на сегодняшний день новой инфекции нет только в трех районах. Отметим, что один из пациентов Ивановской областной больницы — из Костромской области. Общая заболеваемость гриппом и ОРВИ в регионе пошла на спад.