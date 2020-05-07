В Красноярске по подозрению в организации заказных убийстве задержали предпринимателя и политика Анатолия Быкова. Начало проведенной оперативниками операции сняли на видео.

В Красноярске по подозрению в организации заказных убийстве задержали предпринимателя и политика Анатолия Быкова, сообщают агентства со ссылкой на источники. Начало проведенной оперативниками операции сняли на видео.Бывшего депутата Заксобрания Красноярского края, как можно судить по кадрам, задержали в собственном доме. По неподтвержденным данным, Быкова подозревают в организации заказного убийства двоих членов местной организованной преступной группы, которое было совершено в середине лета 1994 года.Повод к задержанию 60-летнего предпринимателя правоохранители могли получить после допроса предполагаемого киллера Владимира Татаренкова.Работавший учителем Быков стал предпринимателем в 1990-е годы. С 1998 по 2000 годы был председателем совета директоров Красноярского алюминиевого завода, а с 1997 по 2016 год являлся депутатом краевого Заксобрания.Ранее Быков был судим за подготовку покушения на криминального авторитета Вилора Струганова, более известного как Паша Цветомузыка. В июне 2002 года его приговорили к 6,5 года условного наказания.