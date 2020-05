Аргентинский нападающий итальянского футбольного клуба Ювентус Пауло Дибала вылечился от коронавирусной инфекции COVID-19, об этом сообщил сам спортсмен, а также подтвердила пресс-служба туринцев.

Аргентинский нападающий итальянского футбольного клуба "Ювентус" Пауло Дибала вылечился от коронавирусной инфекции COVID-19, об этом сообщил сам спортсмен, а также подтвердила пресс-служба туринцев."Форвард прошел проверку на коронавирус. Его тест показл отрицательный результат", – говорится на официальном сайте "Старой синьоры".Covid-19, guarito @PauDybala_JR https://t.co/uEEC0VhTNX pic.twitter.com/wUcS6dmq13— JuventusFC (@juventusfc) May 6, 2020Дибала сообщил о заражении во вторник, 21 марта. В конце марта Пауло объявил, что излечился, а его тесты отрицательны на инфекцию. Однако в апреле его тесты вновь оказались положительными на COVID-19. Позже футболист еще несколько раз сдавал положительные тесты."Я наконец-то могу объявить, что вылечился, – написал аргентинец в Twitter. – Спасибо за вашу поддержку. Мои мысли с теми, кто все еще более. Берегите себя".Many people talked in the past weeks ... but I can finally confirm that I am healed. Thank you once again for your support and my thoughts on all who are still suffering from it. Take care! ♥️— Paulo Dybala (@PauDybala_JR) May 6, 2020Дибала – воспитанник аргентинской команды "Институто Сентраль Кордова", откуда в 2012 году перешел в итальянский "Палермо", а летом 2015-го за 40 миллионов евро перебрался в Турин. Пауло в текущем сезоне в составе "Ювентуса" принял участие в 34 играх во всех турнирах, забил 13 мячей и отдал 12 результативных передач.Напомним, вспышку пневмонии, вызванной коронавирусом нового типа, зафиксировали в китайском городе Ухань в конце 2019 года. На сегодняшний день количество заразившихся превысило 3,7 миллиона человек, из которых 262 тысячи скончались.