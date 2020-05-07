Заместитель генерального директора Российского антидопингового агентства Маргарита Пахноцкая сообщила, что организация не получила от WADA список, в который входят 298 спортсменов из России, подозреваемых в применении допинга.

Заместитель генерального директора Российского антидопингового агентства Маргарита Пахноцкая сообщила, что организация не получила от WADA список, в который входят 298 спортсменов из России, подозреваемых в применении допинга."Пока не получали от WADA списки спортсменов, заподозренных в нарушении антидопинговых правил на основании базы LIMS. Думаю, что с течением времени мы получим такую информацию", – приводит слова Пахноцкой ТАСС.Ранее представители Всемирного антидопингового агентства заявили, что завершили расследование по делу о манипуляциях в базе данных Московской антидопинговой лаборатории, выявив нарушение у 298 российских спортсменов.