8 июля в России отмечают День семьи, любви и верности. Центром торжеств является город Муром, однако в этом году из-за коронавирусных ограничений массовые праздничные мероприятия были отменены.

8 июля в России отмечают День семьи, любви и верности. Центром торжеств является город Муром, однако в этом году из-за коронавирусных ограничений массовые праздничные мероприятия были отменены.С соблюдением требований Роспотребнадзора .Также в Муроме будут вручены медали «За любовь и верность» семейным парам, прожившим в браке не один десяток лет, а также пройдет возложение цветов к мощам святых благоверных князей Петра и Февронии Муромских в Свято-Троицком женском монастыре.Напомним, что День любви, семьи и верности входит в список праздников, в которые запрещается розничная продажа алкогольной продукции. Закон действует с 2014 года. Запрет не касается заведений общественного питания – в кафе, барах и ресторанах приобрести алкоголь при желании будет можно.Фото: