В территориальный отдел полиции поступила информация о том, что неизвестный гражданин пытается сбыть предметы, схожие с государственными наградами...

Сотрудники Отдела уголовного розыска ОМВД России по Таганскому району задержали мужчину, подозреваемого в попытке сбыта государственных наград.В территориальный отдел полиции поступила информация о том, что неизвестный гражданин пытается сбыть предметы, схожие с государственными наградами.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции в Гончарном проезде задержали подозреваемого. Им оказался ранее судимый за аналогичное преступление 36-летний житель столицы.Установлено, что злоумышленник пытался незаконно сбыть орден «Красной Звезды» и орден «Отечественной войны 2-й степени», однако свой умысел не довел до конца, так как был задержан. Награды изъяты. Согласно заключению экспертизы изъятые предметы являются подлинными государственными наградами.Отделением дознания ОМВД России по Таганскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 30 УК РФ «Приготовление к преступлению и покушение на преступление» и статьей 324 УК РФ «Приобретение или сбыт официальных документов и государственных наград». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.В настоящее время сотрудники полиции проводят мероприятия, направленные на установление законного владельца наград.Пресс-служба УВД по ЦАО(495)600-11-60