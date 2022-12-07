Ожидается, что новая система заработает весной следующего года.

Во Владимирской области пациентов, которые не попали к врачу, занесут в лист ожидания. Нововведения, которые вступят в силу весной 2023 года, анонсировал директор департамента здравоохранения Артем Осипов.Проект будет федеральным, но по всей стране его масштабируют лишь после апробирования в ряде регионов. Идея состоит в том, что если пациент не попал на приём к врачу, то он заносится в лист ожидания. Далее медик будет обязан принять больного не позже определённого срока. Терапевт и педиатр - в течение суток, узкий специалист - в течение двух недель. Речь идет о плановых визитах к доктору. Неотложная помощь предоставляется в день обращения.Запись будет организована через операторов линии 122. Что касается узких специалистов, то если в поликлинике по месту жительства не будет нужного врача, то сотрудник колл-центра предложит на выбор другие медучреждения. Ожидается, что новая система заработает весной следующего года.