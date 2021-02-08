ОУР ОМВД по району Восточное Измайлово г. Москвы устанавливает местонахождение пропавшей без вести Засоба Дарьи Владимировны 1992 года рождения...

ОУР ОМВД по району Восточное Измайлово г. Москвы устанавливает местонахождение пропавшей без вести Засоба Дарьи Владимировны 1992 года рождения, местонахождение которой неизвестно с апреля 2020 года.Приметы: на вид 25-30 лет, рост 175 см, худощавого телосложения, европейский тип внешности, глаза темные, волосы короткие светлые волнистые.Одежда: серая водолазка с капюшоном, черные спортивные брюки, фиолетовые высокие кеды.Полиция просит всех, кому что-либо известно о местонахождении разыскиваемого, сообщить по телефону: 8(499)463-57-08 или в службу «102» (с мобильного 112).Пресс-служба УВД по ВАО(495) 965-29-73