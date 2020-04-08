Потерпевший обнаружил отсутствие 500 тысяч рублей на банковском счете...

Сотрудниками уголовного розыска ОМВД России по району Марьино задержан 40-летний житель столицы, подозреваемый в краже с банковской карты.В территориальный отдел полиции с заявлением обратился 59-летний москвич. Он рассказал, что передал свою банковскую карту знакомому, чтобы тот смог расплатиться за покупки. При этом заявитель самостоятельно сообщил код доступа к ней. Однако после ухода в магазин злоумышленник так и не вернулся и больше на связь не выходил. Через некоторое время потерпевший обнаружил отсутствие 500 тысяч рублей на банковском счете.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции задержали подозреваемого на Снайперской улице. Похищенными денежными средствами злоумышленник распорядился по своему усмотрению.Следствием ОМВД России по району Марьино возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 158 УК РФ «Кража». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.Пресс-служба УВД по ЮВАО(495) 709-18-18