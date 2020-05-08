Пандемия коронавируса оказала существенное влияние не только на различные отрасли промышленного производства, но также и на рынок элитного жилья по всему миру. Эксперты Knight Frank опубликовали отчет, в котором отмечается, до начала пандемии эксперты прогнозировали рост стоимости жилья на многих рынках, включая Париж, Майами, Берлин, Женеву и Сидней. В частности, прогнозировалось, что рост цен на элитную недвижимость Парижа составит 7%, в Майами и Берлине – 5%, а в Женеве и Сиднее – 4%.

Пандемия коронавируса оказала существенное влияние не только на различные отрасли промышленного производства, но также и на рынок элитного жилья по всему миру.Эксперты Knight Frank опубликовали отчет, в котором отмечается, что до начала пандемии эксперты прогнозировали рост стоимости жилья на многих рынках, включая Париж, Майами, Берлин, Женеву и Сидней. В частности, прогнозировалось, что рост цен на элитную недвижимость Парижа составит 7%, в Майами и Берлине – 5%, а в Женеве и Сиднее – 4%.При этом составители отчета из Knight Frank отмечают, что, несмотря на то что эпидемия замедлила рост цен на элитное жилье, на четырех рынках цены по-прежнему будут расти.Мы расскажем об этих рынках подробнее.ЛиссабонВ целом эксперты Knight Frank проанализировали динамику цен на 20 крупнейших рынках элитной недвижимости в мире, и только четыре рынка демонстрируют признаки, которые позволяют экспертам сделать вывод о том, что цены на недвижимость будут расти. При этом они отмечают, что рост будет незначительным – от 0,1% до 4,9%.Лиссабон оказался в числе городов, где до конца 2020 года будет наблюдаться рост стоимости элитного жилья. Причем, как отмечают эксперты, в 2021 году рост стоимости жилья в этом городе будет еще выше – от 5% и больше.МонакоРынок недвижимости в Монако также останется в числе растущих в этом году. Как отмечают эксперты, во многом это связано с тем, что на этих рынках в целом наблюдается нехватка предложений при высоком спросе, а кроме того, из-за послаблений карантина сделки на этих рынках все еще заключаются. В 2021 году рост стоимости элитного жилья в Монако ожидается в пределах от 0,1% до 4,9%.ШанхайШанхай также оказался в "счастливой четверке" городов, где будет наблюдаться рост стоимости элитного жилья. А вот среди городов с падением стоимости жилья оказались такие как Буэнос-Айрес, Гонконг, Мумбаи, Сингапур, Ванкувер, Берлин, Кейптаун, Женева, Лондон, Лос-Анджелес, Мадрид, Мельбурн, Майами, Нью-Йорк, Париж и Сидней.Если говорить о прогнозе на 2021 год, то рост стоимости элитного жилья ожидается на уровне 0,1- 4,9%.ВенаВена также оказалась в числе городов, в которых, по мнению Knight Frank, прогнозируется рост стоимости элитного жилья. При этом составители отчета отмечают, что так как во всем мире наблюдается неопределенность, связанная с эпидемией коронавируса, реальная динамика цен может отличаться от прогнозов в сторону понижения. Если говорить о прогнозах на 2021 год, то эксперты предполагают, что рост стоимости элитного жилья в Вене составит от 0,1% до 4,9%.