В Гусь-Хрустальном районе зафиксировано уже 111 случаев заражения коронавирусом

С 8 мая до особого распоряжения на территории посёлков Мезиновский и Золотково Гусь-Хрустального района Владимирской области вводится комплекс ограничительных мероприятий, сообщает пресс-служба Белого дома.По аналогии с Петушинским районом или Кольчугино въезд и выезд с территории посёлков разрешается лишь гражданам с местной пропиской. Допуск в город будет проходить через специально оборудованный КПП. Граждане обязаны будут предъявить документы, а также пройти тестирование на состояние здоровья. В случае, если у человека будет температура выше 37 градусов, то его определят в ближайшую больницу.Помимо местных жителей, попасть в Мезиновский и Золотково также смогут те, кто едет в командировку или работает в спецслужбах.На сегодняшний день в Гусь-Хрустальном районе зафиксировано уже 111 случаев заражения коронавирусом.